Музыкант из Тамбова рассказал, как создал хит спецоперации

Автор песни "Триста тридцать три", ставшей хитом среди бойцов СВО, признался, что написал композицию буквально за несколько минут. Об этом он рассказал РИА "Новости".

Музыкант Александр Ванюшкин исполняет песню "Триста тридцать три". Видео © VK / Ekaterina Martynova

"Послушал новости, вышел, вернулся домой и на листочке за три минуты накидал текст с музыкой", — рассказал музыкант из Тамбова Александр Ванюшкин.

Композиция очень быстро стала популярной. В соцсетях разлетелось видео, на котором Александр исполняет её под аккомпанемент гармони в машине в зоне спецоперации. У музыканта есть группа "Наши" в Тамбове. Им неоднократно отказывали в выступлениях на разных площадках Москвы, но после песни "Триста тридцать три" мужчине начали звонить с просьбой приехать.

Музыканту 49 лет, он подполковник спецназа "Вепрь" ФСИН в отставке, воевал в Чечне. Он рассказал, что хотел участвовать в СВО в качестве добровольца, но его сдержало наличие четверых детей. Тогда тамбовец решил, что может принести пользу и в другом качестве — он возит на передовую гуманитарную помощь и даёт концерты для бойцов.

"Был страшный кураж, когда я первый раз достал гармонь в зоне СВО. Эти обнимашки с парнями ничем не передать. На последнем куплете пацаны уже все подпевали, подсвистывали, подхлопывали. Такой экспромт ни за какие деньги не купишь", — поделился он.

Артиллеристы рассказали Александру, что команда "Триста тридцать три" появилась ещё во времена Первой мировой войны. Буквально она означает "Приготовиться, натянуть шнур, огонь!".