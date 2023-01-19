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19 января, 13:24

Убийство участника переговоров Киреева объяснили неразберихой в силовых структурах Украины

Советник главы офиса Зеленского Подоляк: Убитый участник переговоров Киреев не был агентом РФ

Убитый в прошлом году в Киеве переговорщик Денис Киреев не был российским агентом. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, Киреев имел отношение к Главному управлению разведки. Он уточнил, что убийство участника переговоров связано с тем, что отсутствовала "единая координация" между силовыми структурами.

"Были определённые претензии к нему с одной стороны, с другой не успели эти претензии урегулировать в диалоговом формате, это не связано с работой делегации и переговорным процессом. Он не являлся агентом РФ", — заявил Подоляк в интервью латвийскому порталу Delfi.

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Напомним, о смерти Киреева стало известно днём 5 марта 2022 года. Как рассказали в Верховной раде, СБУ заподозрила члена украинской делегации в госизмене, в результате силовики ликвидировали его при задержании. Подоляк тогда утверждал, что убийство Киреева не связано с его работой в киевской делегации на первых переговорах с Россией.

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Wikipedia/parlament.ua

Илья Суриков

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