Убийство участника переговоров Киреева объяснили неразберихой в силовых структурах Украины

Убитый в прошлом году в Киеве переговорщик Денис Киреев не был российским агентом. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, Киреев имел отношение к Главному управлению разведки. Он уточнил, что убийство участника переговоров связано с тем, что отсутствовала "единая координация" между силовыми структурами.

"Были определённые претензии к нему с одной стороны, с другой не успели эти претензии урегулировать в диалоговом формате, это не связано с работой делегации и переговорным процессом. Он не являлся агентом РФ", — заявил Подоляк в интервью латвийскому порталу Delfi.