Шойгу обсудил ход подготовки региональной группировки войск с белорусским коллегой
Шойгу провёл телефонные переговоры с главой Минобороны Белоруссии Хрениным
Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с белорусским коллегой Виктором Хрениным. Об этом сообщает пресс-служба российского министерства.
"Главы военных ведомств обсудили реализуемый комплекс мер стратегического сдерживания, a также ход подготовки региональной группировки войск (сил)", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф рассказывал, что авиация РФ и Белоруссии приступила ко второму этапу учений в составе региональной группировки войск. Лётчики работают на трёх аэродромах: Мачулищи, Барановичи и Лида.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ