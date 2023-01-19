Шойгу обсудил ход подготовки региональной группировки войск с белорусским коллегой

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с белорусским коллегой Виктором Хрениным. Об этом сообщает пресс-служба российского министерства.

"Главы военных ведомств обсудили реализуемый комплекс мер стратегического сдерживания, a также ход подготовки региональной группировки войск (сил)", — говорится в сообщении.

В России появятся два новых военных округа, заявил Шойгу

Ранее Лайф рассказывал, что авиация РФ и Белоруссии приступила ко второму этапу учений в составе региональной группировки войск. Лётчики работают на трёх аэродромах: Мачулищи, Барановичи и Лида.