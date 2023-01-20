В Дании пожалели, что решили передать Украине все свои гаубицы Caesar

Дания пошла на "болезненный" шаг, передав Украине все свои французские гаубицы Caesar. Это лишило страну важного элемента обороны. Об этом заявил в интервью газете Berlingske старший научный сотрудник Центра военных исследований Копенгагенского университета Кристиан Кристенсен.

Он напомнил, что на Украину отправили не какие-то старые запасы, а систему, которая обеспечивала основу боевых возможностей страны.

"Так что это действительно болезненно. Эта система была ядром в деле начинающейся реконструкции датской армии, и это важная часть, которая сейчас убирается", — сказал Кристенсен.

Эксперт отметил, что Дания сама несколько лет ждала появления этой системы в армии. А теперь не сможет найти ей замену, потому что сейчас заказы на военную технику размещает "весь мир".

"Это значит, что вы не можете просто найти 19 альтернативных орудий", — посетовал собеседник издания.