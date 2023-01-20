В Крыму пригрозили Киеву ответным ударом при попытке атаковать полуостров

В случае если власти Украины решат предпринять попытку атаковать Крым, они получат ответный удар. В этом заверил глава парламента республики Владимир Константинов.

"Ничего удивительного. Ведь пиратско-людоедская логика в равной степени присуща как Киеву, так и Вашингтону. Но пусть тогда не жалуются, когда и мы сполна ударим в ответ", — приводит РИА "Новости" его слова.

Так Константинов прокомментировал статью News York Times о том, что якобы Белый дом начинает признавать возможность попытки Киева нанести удар по Крыму.

Спикер республиканского парламента напомнил, что жители полуострова в 2014 году сделали свой исторический выбор на референдуме, навсегда порвав с Украиной, власти которой сформировались после государственного переворота.