В Крыму пригрозили Киеву ответным ударом при попытке атаковать полуостров
Константинов: Киев в случае попытки атаковать Крым получит ответный удар
В случае если власти Украины решат предпринять попытку атаковать Крым, они получат ответный удар. В этом заверил глава парламента республики Владимир Константинов.
"Ничего удивительного. Ведь пиратско-людоедская логика в равной степени присуща как Киеву, так и Вашингтону. Но пусть тогда не жалуются, когда и мы сполна ударим в ответ", — приводит РИА "Новости" его слова.
Так Константинов прокомментировал статью News York Times о том, что якобы Белый дом начинает признавать возможность попытки Киева нанести удар по Крыму.
Спикер республиканского парламента напомнил, что жители полуострова в 2014 году сделали свой исторический выбор на референдуме, навсегда порвав с Украиной, власти которой сформировались после государственного переворота.
Напомним, по данным американских СМИ, Белый дом склонен считать, что Украине нужны средства, которые дадут возможность наносить удары по территории Крыма. Это якобы даст Киеву лучшую позицию на будущих переговорах.
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