Почему США пытаются помочь ВСУ захватить Крым Что скрывается за сообщением NYT, что США признают необходимость поставок ВСУ дополнительного оружия для удара по Крыму. 65731 65731 Обложка © Shutterstock

Вся околопобедная риторика западных стран сводится в последнее время к версии: ВСУ могут прорваться к Мариуполю или Мелитополю, чтобы выйти к Крыму. Поскольку события января демонстрируют усиление Армии России: взятие Соледара, бои за Артёмовск (Бахмут), увеличение численности войск РФ, — то западные элиты готовят Киев, вероятно, к масштабному наступлению. И если оно будет проиграно Зеленским, то Москве поступят предложения по заморозке конфликта, чтобы продолжить его в будущем, организовав на Украине огромный военный лагерь НАТО, полагают эксперты. Именно поэтому последовали вбросы в американские СМИ о возможности США поставок ВСУ дополнительного оружия для удара по российскому полуострову.

Раньше Белый дом заявлял, что не будет поставлять Киеву оружие для нанесения ударов по полуострову, сейчас "эта линия начинает смягчаться", сообщает The New York Times, так как администрация Байдена обдумывает один из самых смелых шагов — помощь Украине в нападении на Крым.

— Поставки на Украину вооружений для нанесения ударов по территории РФ могут вывести конфликт на новый уровень, — прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков новый виток дискуссии по Крыму.

Аппетиты США к российскому Крыму

— Это не вброс, а реальность, хотя мы пока не знаем, о каком оружии идёт речь, — считает доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. — Стоит обратить внимание на мишень — Крым. Специалисты по России считают, что отвоевание у России полуострова будет автоматически означать падение российского политического режима. Это смысловая и знаковая цель Запада.

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По мнению Суздальцева, учитывая то, что возвращение Крыма в состав России — сердцевина, легитимация и демонстрация успеха нашей политики, то американские элиты понимают, что эту тенденцию им нужно сломать. Сейчас они, обладая ресурсом Киева и его армии, работают над тем, чтобы обучить и снабдить оружием ВСУ, которые выполнят захват полуострова. Это крайне сложно. Крым не просто полуостров — он очень сильно укреплён. Их сдерживает только ядерный ответ, который может последовать со стороны России, от которого отмахивается Киев.

Сейчас в США думают, как решить эту проблему — напасть на Крым и не получить ядерного пинка России. Идет серьёзная работа и конструирование вариантов давления, которое бы заставило Россию не использовать ЯО, напоминает профессор Суздальцев: "Потому что наша концепция применения ТЯО подразумевает не только ядерный ответ, но и превентивный в случае опасности для нашей территориальной целостности. Посягательство на Крым является именно такой угрозой".

Экс-главнокомандующий Армией США Бен Ходжес, а ныне лоббист западного ВПК, утверждает, что БМП "Брэдли" будут использованы ВСУ для перекрытия сухопутного коридора, также как и европейские и американские танки. Почему на Западе забывают о том, что Москва может отреагировать тактическим ядерным оружием, — большой вопрос.

— Идёт игра: с одной стороны, происходит вброс информации для общества, с другой — если всё время шантажировать и угрожать, то начинается непроизвольная реакция со стороны ответчика, — говорит Суздальцев.

— Проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной. Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба. А ведь это должно быть очевидно любому человеку. Даже западному политику, сохранившему хоть какие-то следы интеллекта, — напомнил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Давление и хайп

Подобные публикации размещаются в NYT в том числе и на коммерческой основе. То есть могут быть заказными статьями со стороны киевского режима для стимулирования эскалации, напоминает политолог Александр Роджерс.

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— Они давно хотят получить ракеты для HIMARS повышенной дальности или другие аналогичные системы. Причём возможное применение таких комплексов — исключительно террористическое, чтобы запугивать население Крыма, Белгородской и Курской областей и так далее, — отмечает Роджерс.

По его словам, поскольку о возможных последствиях таких ударов по Крыму, включая ответные действия МО РФ в виде окончательного отключения света на Украине, террористический режим Зеленского не задумывается. У них персонально тепло и светло, они летают в сауны с проститутками на служебных вертолётах (как министр МВД Монастырский, разбившийся на днях), а на трудности для населения им плевать.

Политолог Алексей Мартынов напоминает, что логика подобного рода новостей — занять информационное пространство, чтобы заглушить другие темы. Ещё в 1988 году в брошюре Главного военно-политического управления (ГВПУ) Советской армии было написано, что в случае ядерной атаки на Россию острова Великобритании уйдут под воду. По его мнению, угроза Крыму от США — информационная диверсия против нашей страны.

Авторы Андрей Лапенков