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20 января, 03:58

Причина масштабного сбоя в системе авиауправления США оказалась простой

Сбой в системе авиауправления США 11 января спровоцировало случайное удаление файлов

Причиной сбоя в системе контроля авиасообщения в США стало случайное удаление файлов в компьютерной системе Федерального авиационного управления. Такие предварительные итоги внутреннего расследования обнародовало ведомство. Согласно им, подрядный персонал случайно стёр файлы, когда занимался исправлением синхронизации между основной и резервной базами данных.

"Агентство на данный момент не обнаружило никаких доказательств кибератаки или злого умысла. ФАУ продолжает расследование обстоятельств, связанных с перебоями в работе", — сказано в заявлении ведомства.

Регулятор заверил, что специалисты внесли нужные изменения в компьютерную систему и сделали всё возможное, чтобы повысить её устойчивость.

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Ранее Лайф писал, что масштабный сбой парализовал работу пилотов в США 11 января. Из-за этого пришлось приостановить вылеты всех внутренних рейсов. Изначально предполагалось, что причина сбоя крылась в испорченном файле.

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Freepik

Анатолий Симоненко
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