Причина масштабного сбоя в системе авиауправления США оказалась простой

Причиной сбоя в системе контроля авиасообщения в США стало случайное удаление файлов в компьютерной системе Федерального авиационного управления. Такие предварительные итоги внутреннего расследования обнародовало ведомство. Согласно им, подрядный персонал случайно стёр файлы, когда занимался исправлением синхронизации между основной и резервной базами данных.

"Агентство на данный момент не обнаружило никаких доказательств кибератаки или злого умысла. ФАУ продолжает расследование обстоятельств, связанных с перебоями в работе", — сказано в заявлении ведомства.

Регулятор заверил, что специалисты внесли нужные изменения в компьютерную систему и сделали всё возможное, чтобы повысить её устойчивость.