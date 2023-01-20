Причина масштабного сбоя в системе авиауправления США оказалась простой
Сбой в системе авиауправления США 11 января спровоцировало случайное удаление файлов
Причиной сбоя в системе контроля авиасообщения в США стало случайное удаление файлов в компьютерной системе Федерального авиационного управления. Такие предварительные итоги внутреннего расследования обнародовало ведомство. Согласно им, подрядный персонал случайно стёр файлы, когда занимался исправлением синхронизации между основной и резервной базами данных.
"Агентство на данный момент не обнаружило никаких доказательств кибератаки или злого умысла. ФАУ продолжает расследование обстоятельств, связанных с перебоями в работе", — сказано в заявлении ведомства.
Регулятор заверил, что специалисты внесли нужные изменения в компьютерную систему и сделали всё возможное, чтобы повысить её устойчивость.
Ранее Лайф писал, что масштабный сбой парализовал работу пилотов в США 11 января. Из-за этого пришлось приостановить вылеты всех внутренних рейсов. Изначально предполагалось, что причина сбоя крылась в испорченном файле.
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