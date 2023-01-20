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20 января, 03:47

Названа причина внезапной смерти 18-летнего российского актёра

Приёмная мать 18-летнего актёра Арсена Суховского заявила, что его убило током

<p>Арсен Суховский. Обложка ©<a href="https://www.kinopoisk.ru/picture/3753628/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> "КиноПоиск"</a></p>

Арсен Суховский. Обложка © "КиноПоиск"

Причиной смерти 18-летнего российского актёра Арсена Суховского стал удар током. Об этом рассказала его приёмная мать, продюсер Юлианна Медведева. По её словам, молодой человек поехал поступать в школу Табакова и параллельно устроился подрабатывать на стройку.

"Пошёл к начальнику получить свою зарплату, которую ему не выдавали долгое время… тот отправил его сфотографировать счётчики в трансформаторной будке, в которой его убило током", — рассказала в соцсетях мать Суховского.

Юноша погиб 12 января. Медведева рассказала, что "Арсен два дня пролежал" возле будки, в которой его убило током. А также ообщила, что сразу после случившегося на территории стройки исчезли камеры видеонаблюдения.

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Скончался юный актёр Арсен Суховский, сыгравший в фильме с Охлобыстиным

Ранее Лайф писал о том, что в возрасте 77 лет скончался народный артист России, кинорежиссёр Николай Досталь. Причины смерти не сообщаются, в дальнейшем будет решено, где пройдёт церемония прощания.

Арина Родионова
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