Названа причина внезапной смерти 18-летнего российского актёра

Причиной смерти 18-летнего российского актёра Арсена Суховского стал удар током. Об этом рассказала его приёмная мать, продюсер Юлианна Медведева. По её словам, молодой человек поехал поступать в школу Табакова и параллельно устроился подрабатывать на стройку.

"Пошёл к начальнику получить свою зарплату, которую ему не выдавали долгое время… тот отправил его сфотографировать счётчики в трансформаторной будке, в которой его убило током", — рассказала в соцсетях мать Суховского.

Юноша погиб 12 января. Медведева рассказала, что "Арсен два дня пролежал" возле будки, в которой его убило током. А также ообщила, что сразу после случившегося на территории стройки исчезли камеры видеонаблюдения.