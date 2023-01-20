Названа причина внезапной смерти 18-летнего российского актёра
Приёмная мать 18-летнего актёра Арсена Суховского заявила, что его убило током
Арсен Суховский. Обложка © "КиноПоиск"
Причиной смерти 18-летнего российского актёра Арсена Суховского стал удар током. Об этом рассказала его приёмная мать, продюсер Юлианна Медведева. По её словам, молодой человек поехал поступать в школу Табакова и параллельно устроился подрабатывать на стройку.
"Пошёл к начальнику получить свою зарплату, которую ему не выдавали долгое время… тот отправил его сфотографировать счётчики в трансформаторной будке, в которой его убило током", — рассказала в соцсетях мать Суховского.
Юноша погиб 12 января. Медведева рассказала, что "Арсен два дня пролежал" возле будки, в которой его убило током. А также ообщила, что сразу после случившегося на территории стройки исчезли камеры видеонаблюдения.
Ранее Лайф писал о том, что в возрасте 77 лет скончался народный артист России, кинорежиссёр Николай Досталь. Причины смерти не сообщаются, в дальнейшем будет решено, где пройдёт церемония прощания.