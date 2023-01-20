"Вопрос остаётся нерешённым": США не удалось заставить Германию отправить Украине танки
CNN: Главы Пентагона и Миноборо ФРГ не решили на встрече вопрос о поставке танков Украине
Вопрос передачи Германией танков "Леопард" Украине после встречи министра обороны США Ллойда Остина с его коллегой из ФРГ Борисом Писториусом остался открытым. Об этом сообщила телекомпания СNN со ссылкой на источники.
"Несмотря на кампанию по оказанию давления, которую проводит Остин в частном порядке, вопрос поставок танков остается нерешённым", — сообщает телекомпания.
Источники CNN полагают, что Германия, скорее всего не станет менять мнение по этому вопросу. В материале уточняется, что некоторые представители американских властей недовольны позицией германского правительства.
Между тем, очередная встреча западных министров обороны по поводу дальнейшей помощи Киеву на американской базе Рамштайн состоится 20 января, Германию на ней представит Писториус.
Как ранее писал Лайф, газета Süddeutsche Zeitung сообщила о содержании недавнего разговора Шольца с президентом США Джо Байденом. Канцлер якобы заявил тогда, что ФРГ согласится разрешить поставки Киеву танков Leopard 2 только при условии, что США со своей стороны предоставят Украине танки Abrams. Зеленский вскоре раскритиковал позицию канцлера, назидательно отметив, что так нельзя.
Wikipedia / FaceMePLS