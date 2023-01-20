"Вопрос остаётся нерешённым": США не удалось заставить Германию отправить Украине танки

Вопрос передачи Германией танков "Леопард" Украине после встречи министра обороны США Ллойда Остина с его коллегой из ФРГ Борисом Писториусом остался открытым. Об этом сообщила телекомпания СNN со ссылкой на источники.

"Несмотря на кампанию по оказанию давления, которую проводит Остин в частном порядке, вопрос поставок танков остается нерешённым", — сообщает телекомпания.

Источники CNN полагают, что Германия, скорее всего не станет менять мнение по этому вопросу. В материале уточняется, что некоторые представители американских властей недовольны позицией германского правительства.

Между тем, очередная встреча западных министров обороны по поводу дальнейшей помощи Киеву на американской базе Рамштайн состоится 20 января, Германию на ней представит Писториус.