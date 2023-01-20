Почти как перчатки: Опрос показал, кто из россиян чаще меняет автомобили

Самый частый срок эксплуатации автомобиля в Москве и Санкт-Петербурге — от двух до пяти лет. В среднем жители этих городов тратят на б/у авто чуть больше 1 млн рублей. К такому выводу пришли эксперты CarPrice, проведя исследования, в которых приняло участие 1000 человек из двух столиц в возрасте от 25 до 50 лет. Лайф ознакомился с выводами аналитиков.

По результатам опроса, 43% респондентов продавали машину примерно от двух до пяти лет назад, 18% — 5–10 лет назад, 8% — свыше десяти лет назад, а в этом году автомобиль продали 15% опрошенных. Также оказалось, что мужчины чаще меняют авто, чем женщины. Никогда не продавали авто 22% женщин и 11% мужчин.

В среднем рыночная стоимость автомобилей жителей Москвы и Санкт-Петербурга — 1 182 300 рублей, при этом стоимость авто женщин в среднем составляет 1 237 910 рублей, а авто мужчин — 1 150 197 рублей. Автомобили жителей Москвы в среднем оцениваются на 20% выше, чем машины жителей Северной столицы.

83% респондентов рассказали, что пользуются только одним автомобилем, 15% — двумя, 2% — тремя. При этом мужчины более склонны к приобретению нескольких машин. Так, два авто имеют 18% опрошенных мужчин и 11% женщин, а три авто — 3% мужчин, женщины вовсе не попали в эту колонку.

23% автовладельцев рассказали, что предлагали свои машины родственникам и знакомым, правда, это сильно занижало стоимость сделок. К близким также нередко обращались, когда нужно было помочь продать транспортное средство. Совсем без посторонней помощи сделки сумели закрыть 54% респондентов в возрасте 18–34 лет и 65% респондентов в возрасте 35–50 лет.