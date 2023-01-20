Подсчёты экономистов раскрыли правду о том, сколько компаний ушло из России

Из России в связи с событиями на Украине ушло меньше 9% компаний из стран Евросоюза и "Группы семи". Об этом заявили швейцарские учёные-экономисты: профессор Симон Эвенетт из Университета Санкт-Галлена и профессор Международного института управленческого развития из Лозанны Никколо Пизани.

Так, когда военная спецоперация только началась, в РФ работало 2405 дочерних компаний 1404 фирм из стран, входящих в ЕС и G7. К концу ноября прошлого года меньше 9% из этого количества отказались минимум от одного филиала в РФ. По мнению учёных, четвёртый квартал 2022 года вряд ли покажет особые изменения в этом отношении.

"По сути, многие компании, имеющие штаб-квартиры в этих странах, сопротивлялись давлению со стороны правительств, СМИ и неправительственных организаций, добивавшихся, чтобы они покинули Россию", — подчеркнули в Университете Санкт-Галлена.

Таким образом, исследования учёных демонстрируют, что по большей части западные фирмы, принимая решения, не ориентируются на геополитику своих стран, многие из них продолжают работать в России и инвестировать в неё.