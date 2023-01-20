Министерство обороны РФ опубликовало видео с песней "Триста, тридцать, три", которая уже стала настоящим народным хитом военной спецоперации. Оборонное ведомство добавило своё, в результате получился настоящий клип — автор поёт под видео работы артиллерии.

Песня "Триста тридцать три" с залпами артиллерии СВО. Видео © Telegram / МО РФ

"За Россию-Матушку триста-тридцать-три! Победа будет за нами!" — написано в Telegram-канале МО РФ.

"Триста тридцать три" — это команда для залпового огня артиллерии, используемая в ходе специальной военной операции. В "Руководстве" прописана другая, но прижилась именно эта — цифровая. Звучит она во время финальной части подготовки к ведению огня. Военные признаются. что она помогает добиться синхронного, залпового пуска. Сочинил песню подполковник спецназа ФСИН в отставке 49-летний тамбовчанин Александр Ванюшкин. Сегодня он возит гуманитарную помощь в Донбасс.

"На машине с надписью "мало, но б/у", по полю по полюшку едет ВСУ, а за этим полюшком русский офицер четко корректирует "Смерч" и "Искандер". "Триста тридцать три" с ночи до зари, от рассвета до заката "Триста тридцать три", — поёт автор песни на видео.