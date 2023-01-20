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Регион
Опубликовано 20 января 2023, 03:42
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Минобороны выпустило "клип" на новый хит спецоперации

Минобороны выпустило "клип" на новый хит военной спецоперации "Триста, тридцать, три"

Министерство обороны РФ опубликовало видео с песней "Триста, тридцать, три", которая уже стала настоящим народным хитом военной спецоперации. Оборонное ведомство добавило своё, в результате получился настоящий клип — автор поёт под видео работы артиллерии.

Песня "Триста, тридцать, три" с залпами артиллерии СВО. Видео © Telegram / МО РФ

"За Россию-Матушку триста — тридцать — три! Победа будет за нами!" написано в Telegram-канале МО РФ.

"Триста, тридцать, три" — это команда для залпового огня артиллерии, используемая в ходе специальной военной операции. В руководстве прописана другая, но прижилась именно эта — цифровая. Звучит она во время финальной части подготовки к ведению огня. Военные признаются, что она помогает добиться синхронного залпового пуска. Сочинил песню подполковник спецназа ФСИН в отставке 49-летний тамбовчанин Александр Ванюшкин. Сегодня он возит гуманитарную помощь в Донбасс.

"На машине с надписью "мало, но б/у" по полю, по полюшку едет ВСУ, а за этим полюшком русский офицер чётко корректирует "Смерч" и "Искандер". "Триста, тридцать, три" с ночи до зари, от рассвета до заката "триста, тридцать, три", — поёт автор песни на видео.

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Ранее Лайф писал, что тамбовский музыкант рассказал, что создал хит СВО "Триста, тридцать, три" за несколько минут. В соцсетях разлетелось видео, на котором Александр исполняет её под аккомпанемент гармони в машине в зоне спецоперации.

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Telegram-канал / МО РФ

Арина Родионова
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