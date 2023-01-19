Скончался юный актёр Арсен Суховский, сыгравший в фильме с Охлобыстиным

Скончался юный актёр Арсен Суховский, который снимался в одном фильме с Иваном Охлобыстиным и Ириной Розановой. Об этом в личном блоге сообщила актриса Екатерина Соломатина.

"Арсен… Мальчик… Мой хороший… Больно, очень больно. Светлая тебе память", — написала она.

Причина смерти Суховского на данный момент не уточняется. Известно, что его усыновила и воспитывала генпродюсер кинокомпании Medvedfilm production Юлианна Медведева.

"Я всегда старалась уберечь тебя, любила сильнее всех, была, может, где-то чересчур строга, но так хотела, чтобы ты был достойным человеком. Ты им стал", — поделилась она.

Сам юноша в социальных сетях рассказывал о своём прошлом в детдоме и писал о тёплом отношении к приёмной матери. Он называл её милым и добрым человеком.