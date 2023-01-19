Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 января 2023, 18:42
7364

Ургант предложил подключить учёных к разгадке тайны содержимого депутатских голов

Известный российский телеведущий Иван Ургант в беседе с НСН отреагировал на предложение депутата Госдумы Николая Новичкова признать его иностранным агентом. Причины такой инициативы Урганту, по его собственному признанию, непонятны. Поразмышлять об этом телеведущий предлагает учёным — мол, только им под силу одолеть эту загадку.

"Невозможно представить, что придёт в голову некоторым депутатам. Для меня это тайна, над которой учёным предстоит ещё долго работать, потому что это невозможно понять", — сказал Ургант.

Почему актёр Артур Смольянинов готов убивать русских
Почему актёр Артур Смольянинов готов убивать русских

Напомним, что ранее в четверг представитель фракции "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Новичков посетовал на постоянно выпадающую в Интернете рекламу с Ургантом и потребовал включить его в список иноагентов. Той же кары общественники требуют в отношении певицы Монеточки после того, как она выкрикивала проукраинские лозунги со сцены в Литве. А ранее сообщалось, что Генпрокуратура начала рассматривать обращение о признании иноагентом 84-летней актрисы Лии Ахеджаковой. Также звезду "Служебного романа" требуют лишить государственных наград.

BannerImage

ТАСС / Сергей Савостьянов

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Госдума
  • Иван Ургант
  • Знаменитости
  • Политика
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar