Ургант предложил подключить учёных к разгадке тайны содержимого депутатских голов
Известный российский телеведущий Иван Ургант в беседе с НСН отреагировал на предложение депутата Госдумы Николая Новичкова признать его иностранным агентом. Причины такой инициативы Урганту, по его собственному признанию, непонятны. Поразмышлять об этом телеведущий предлагает учёным — мол, только им под силу одолеть эту загадку.
"Невозможно представить, что придёт в голову некоторым депутатам. Для меня это тайна, над которой учёным предстоит ещё долго работать, потому что это невозможно понять", — сказал Ургант.
Напомним, что ранее в четверг представитель фракции "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Новичков посетовал на постоянно выпадающую в Интернете рекламу с Ургантом и потребовал включить его в список иноагентов. Той же кары общественники требуют в отношении певицы Монеточки после того, как она выкрикивала проукраинские лозунги со сцены в Литве. А ранее сообщалось, что Генпрокуратура начала рассматривать обращение о признании иноагентом 84-летней актрисы Лии Ахеджаковой. Также звезду "Служебного романа" требуют лишить государственных наград.
ТАСС / Сергей Савостьянов