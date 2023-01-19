Ургант предложил подключить учёных к разгадке тайны содержимого депутатских голов

Известный российский телеведущий Иван Ургант в беседе с НСН отреагировал на предложение депутата Госдумы Николая Новичкова признать его иностранным агентом. Причины такой инициативы Урганту, по его собственному признанию, непонятны. Поразмышлять об этом телеведущий предлагает учёным — мол, только им под силу одолеть эту загадку.