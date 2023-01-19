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19 января, 15:24

Рогов: Российские военные перешли в наступление в районе Орехова в Запорожской области

Российские военные перешли в локальное наступление в районе города Орехова Запорожской области. Об этом РИА "Новости" рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Наши войска удерживают занятые позиции. Территория Запорожской области, освобождённая от украинских боевиков, постепенно увеличивается", — заявил он.

Рогов напомнил, что пока город Орехов контролируют ВСУ, но действия российских военных заставили их отойти на запасные рубежи.

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А ранее Владимир Рогов сообщил, что украинские военные приступили к возведению линии обороны в Запорожской области. Кроме того, он заявил и о больших потерях ВСУ.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Александра Вишнякова

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