Российские военные перешли в локальное наступление в районе города Орехова Запорожской области. Об этом РИА "Новости" рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Наши войска удерживают занятые позиции. Территория Запорожской области, освобождённая от украинских боевиков, постепенно увеличивается", — заявил он.

Рогов напомнил, что пока город Орехов контролируют ВСУ, но действия российских военных заставили их отойти на запасные рубежи.