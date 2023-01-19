В Тольятти ателье перепрофилировалось на пошив защитной одежды для участников спецоперации на Украине. Уникальная одежда в виде плащей-невидимок, бронированных шорт, спальников и других комплектующих, необходимых для несения службы, оказалась весьма востребована среди российских бойцов, сообщает SHOT.

В Тольятти для бойцов СВО шьют плащи-невидимки и бронированные шорты. Видео © Telegram / SHOT

Плащи-невидимки, или так называемые маскировочные пончо, сшиты из непромокаемой ткани со специальной вкладкой. Она позволяет сохранять тепло и слиться с температурой окружающей среды. Таким образом, военнослужащие становятся фактически незаметны для беспилотников противника, оснащённых тепловизорами.

"Когда возник острый вопрос о необходимости комплектации наших бойцов, мы решили перейти на пошив изделий для армии. Комплектация бронезащиты БР — один противоосколочной и разные вспомогательные элементы, такие как пончо, защита шеи, паха, плеч. Потом идут носилки, которые можно превратить в штурмовую лестницу", — рассказали в ателье.

Также тольяттинские мастера шьют шорты из сверхпрочного волокна, которые защищают паховую область от осколков. Надевать их можно как под штаны, так и поверх них, сохраняя тепло. Все разработки уже испытаны на полигоне и доказали свою эффективность.