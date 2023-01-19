Грета Тунберг обвинила участников форума в Давосе в разрушении планеты
Шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила о том, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе собрались люди, которые "подпитывают разрушение планеты".
Грета Тунберг осудила участников форума в Давосе. Видео © Telegram / Пул N3
"Мы находимся сейчас в Давосе, где собрались люди, которые в основном подпитывают разрушение планеты, люди, которые находятся в самом центре климатического кризиса, люди, которые инвестируют в ископаемое топливо и так далее", — указала активистка.
По мнению Тунберг, для собравшихся не является приоритетом решение экологических проблем. Она считает, что собственную и корпоративную жадность они ставят выше планеты и людей.
"И мы, кажется, слушаем их, а не людей, которые действительно затронуты климатическим кризисом, людей, которые живут на передовой. И это как бы говорит нам о ситуации, о том, насколько это абсурдно", — заключила Тунберг.
Ранее Лайф писал о том, что немецкие полицейские задержали шведскую экоактивистку Грету Тунберг, которая пришла на акцию против строительства угольного карьера в заброшенной западногерманской деревне Люцерат.
ТАСС / Roberto Pfeil / dpa