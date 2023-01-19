Помогут коже и либидо: Названы уникальные свойства устриц

Устрицы являются источником витаминов и микроэлементов, их употребление способствует укреплению нервной системы, повышению либидо и продлению молодости кожи. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач-диетолог Ирина Мансурова.

Мясо устрицы считается диетическим продуктом, ведь в 100 граммах моллюсков содержится всего 65 килокалорий. При всём этом данный деликатес богат белком, минеральными веществами, включая омега-3 жирные кислоты, железо, магний, кальций, а также аминокислотами, которые являются строительным материалом для клеток организма. Также в устрицах содержатся витамины А, С, которые хорошо борются за молодость и подтянутость кожи, и группы В. Последние, по словам врача, благоприятно влияют на нервную систему и рекомендованы при умственных нагрузках. Наша собеседница призналась, что называет устрицы "возбудителями любви", поскольку в их составе есть уникальные аминокислоты, стимулирующие выработку сексуальных гормонов. Вместе с тем в них содержится очень полезный для мужской половой системы цинк.

В шести устрицах содержится суточная потребность организма в железе и меди. Высокое содержание магния и кальция регулирует кровяное давление, расслабляет кровеносные сосуды. Жиры устрицы, называемые керамидами, оказывают блокирующее действие на прогрессирование рака молочной железы Ирина Мансурова Врач-диетолог

При этом медик не рекомендует употреблять устрицы при подагре, так как моллюски богаты белковыми соединениями, которые преобразовываются в мочевую кислоту. Она образует кристаллы, откладывающиеся в суставах, вызывая болезненные ощущения. Также устрицы нежелательно употреблять во время беременности и грудном вскармливании, поскольку никто не знает, как этот продукт повлияет на развитие плода.

"При грудном вскармливании есть риск появления аллергии у ребёнка. Кормящим мамам в целом нужно с осторожностью есть любые морепродукты и рыбу. Также стоит учитывать индивидуальную реакцию организма и риск непереносимости и аллергии, поэтому впервые устрицы необходимо дегустировать в малых порциях", — резюмировала Мансурова.