Помогут коже и либидо: Названы уникальные свойства устриц
Диетолог Мансурова: Устрицы способствуют укреплению нервной системы, повышению либидо
Устрицы являются источником витаминов и микроэлементов, их употребление способствует укреплению нервной системы, повышению либидо и продлению молодости кожи. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач-диетолог Ирина Мансурова.
Мясо устрицы считается диетическим продуктом, ведь в 100 граммах моллюсков содержится всего 65 килокалорий. При всём этом данный деликатес богат белком, минеральными веществами, включая омега-3 жирные кислоты, железо, магний, кальций, а также аминокислотами, которые являются строительным материалом для клеток организма. Также в устрицах содержатся витамины А, С, которые хорошо борются за молодость и подтянутость кожи, и группы В. Последние, по словам врача, благоприятно влияют на нервную систему и рекомендованы при умственных нагрузках. Наша собеседница призналась, что называет устрицы "возбудителями любви", поскольку в их составе есть уникальные аминокислоты, стимулирующие выработку сексуальных гормонов. Вместе с тем в них содержится очень полезный для мужской половой системы цинк.
В шести устрицах содержится суточная потребность организма в железе и меди. Высокое содержание магния и кальция регулирует кровяное давление, расслабляет кровеносные сосуды. Жиры устрицы, называемые керамидами, оказывают блокирующее действие на прогрессирование рака молочной железы
При этом медик не рекомендует употреблять устрицы при подагре, так как моллюски богаты белковыми соединениями, которые преобразовываются в мочевую кислоту. Она образует кристаллы, откладывающиеся в суставах, вызывая болезненные ощущения. Также устрицы нежелательно употреблять во время беременности и грудном вскармливании, поскольку никто не знает, как этот продукт повлияет на развитие плода.
"При грудном вскармливании есть риск появления аллергии у ребёнка. Кормящим мамам в целом нужно с осторожностью есть любые морепродукты и рыбу. Также стоит учитывать индивидуальную реакцию организма и риск непереносимости и аллергии, поэтому впервые устрицы необходимо дегустировать в малых порциях", — резюмировала Мансурова.
А ранее звёздный диетолог Марият Мухина назвала продукт, способный сохранить женскую красоту и подтянуть мужское здоровье. Также он насыщает организм энергией, утоляет чувство голода, выводит токсины, способствует улучшению обмена холестерина и устраняет отёчность.
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