Компания Janssen сообщила о неудачном завершении испытаний вакцины от ВИЧ

Начавшиеся ещё в 2019 году испытания вакцины против ВИЧ Mosaico провалились. Об этом сообщила компания Janssen, входящая в группу Johnson & Johnson.

"Независимый совет по мониторингу данных и безопасности исследований (DSMB) установил, что вакцина не была эффективна в предотвращении ВИЧ-инфекции по сравнению с плацебо среди участников исследования", — сказано на сайте компании.

Там уточнили, что испытания вакцины начались в 2019 году. Их проводили приблизительно в 50 городах Европы и Америки среди 3900 мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Участники исследования были нетрадиционной сексуальной ориентации, именно они находятся в группе риска по заражению ВИЧ.

Испытуемые получали четыре инъекции — либо вакцины, либо плацебо. Оказалось, что в обеих группах не было никакой разницы в скорости передачи ВИЧ.

"Мы разочарованы таким исходом и солидарны с людьми и сообществами, уязвимыми к ВИЧ и пострадавшими от него", — сказала доктор медицинских наук, руководитель глобального терапевтического направления вакцин компании Пенни Хитон.