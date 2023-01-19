Актёры — о режиссёре Достале: Съёмочная площадка была его родным домом

Ушедший на 78-м году жизни режиссёр Николай Досталь был настоящим "человеком-оркестром": знал тонкости работы всех цехов кинопроизводства, разбирался во всех нюансах работы с актёрами. Артисты, снимавшиеся у Досталя, поделились воспоминаниями о талантах режиссёра.

Заслуженный артист России Сергей Баталов считает, что главным фильмом Досталя был "Облако-рай". На его съёмках Баталов и познакомился с режиссёром.

"Это главный фильм в его жизни. И главный мой фильм, и Ирины Розановой, Андрея Жигалова, Аллы Клюки. Уже ушли снимавшиеся там Владимир Толоконников и Лев Борисов. А потом мы сняли продолжение "Коля — перекати поле", — поделился Баталов с телеканалом "360".



Актёр признался, что сейчас его душат слёзы, оттого что ушёл такой светлый и талантливый человек. Баталов выразил соболезнования жене Досталя и его сыновьям.

Работу над картиной "Облако-рай" вспомнил и Борис Каморзин. Он же много лет спустя снялся ещё в одном фильме Досталя — "Монах и бес". По словам Каморзина, режиссёр буквально жил на съёмочной площадке и был "человеком-оркестром, который мог совершенно всё".

"С ним было потрясающе работать, было видно, что он всю жизнь прожил на съёмочной площадке и любил её. Это был его родной дом. Николай Николаевич работал ассистентом, вторым режиссёром, главным режиссёром, и кем он только не был. Он прекрасно разбирался в работе всех цехов: и грима, и костюма, и реквизита, и за оператора мог быть, и знал, как свет поставить. Это был такой "человек-оркестр" на съёмочной площадке, который мог совершенно всё. Мы смотрели на него и восхищались", — рассказал артист в беседе с РИА ФАН.

Каморзин признался, что в шоке от новостей, ведь они вместе с Досталем собирались ещё поработать вместе.

Павел Деревянко снимался у Досталя, когда был ещё совсем "зелёным" актёром, и на съёмочной площадке режиссёр всегда помогал молодым артистам подсказками и советами.

"Это было, конечно, большое удовольствие, потому что он талантливый, настоящий режиссёр, который знал частности, разбирался во всех нюансах в работе с актёром. Он всё говорил точно, давал задания, как себя вести. И картинку в целом, всё контролировал на съёмочной площадке... Николай Николаевич — режиссёр старой формации, старой гвардии в самом хорошем смысле этого слова", — рассказал Деревянко "Газете.ru".

Геннадий Хазанов назвал Досталя самым близким человеком во всём российском кинематографе.

"Несколько лет назад я узнал о его болезни, но я очень верил в то, что он сможет избежать такого быстрого финала. Для меня Досталь — самый близкий человек во всём российском кинематографе. Мне очень трудно говорить о потере этого человека, для меня это как часть моего организма", — отметил Хазанов в комментарии телеканалу "Звезда".