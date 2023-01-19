Патриарх Кирилл: Любое желание уничтожить Россию будет означать конец мира

"Сегодня возникают большие угрозы миру, нашей стране, да и всему роду человеческому. <...> Желание победить Россию сегодня приобрело очень опасные формы. Мы молимся Господу, чтобы он вразумил безумцев и помог им понять, что всякое желание уничтожить Россию будет означать конец мира", — подчеркнул он.

По словам патриарха, у России имеется мощное оружие, а также в этой стране живут очень сильные люди, у которых всегда есть мотивация на победу. Однако объявились те, кто считает, что может навязать россиянам новые ценности. Эти же безумные люди, добавил он, уверены и в победе над РФ. В нынешнее тревожное время патриарх верит, что Господь не оставит Россию, что у неё будут силы защитить свой народ и землю при необходимости.