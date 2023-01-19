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19 января, 13:28

Патриарх Кирилл: Любое желание уничтожить Россию будет означать конец мира

Любая попытка западных стран уничтожить Россию будет означать конец мира. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове.

"Сегодня возникают большие угрозы миру, нашей стране, да и всему роду человеческому. <...> Желание победить Россию сегодня приобрело очень опасные формы. Мы молимся Господу, чтобы он вразумил безумцев и помог им понять, что всякое желание уничтожить Россию будет означать конец мира", — подчеркнул он.

По словам патриарха, у России имеется мощное оружие, а также в этой стране живут очень сильные люди, у которых всегда есть мотивация на победу. Однако объявились те, кто считает, что может навязать россиянам новые ценности. Эти же безумные люди, добавил он, уверены и в победе над РФ. В нынешнее тревожное время патриарх верит, что Господь не оставит Россию, что у неё будут силы защитить свой народ и землю при необходимости.

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ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Светлана Оперук

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