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19 января, 13:26

Эксперт рассказал о "технологии скотчизма", на которой держится режим Зеленского

Медиаменеджер Малькевич: На Украине установилась президентская диктатура, на счету которой множество смертей

На Украине без суда и следствия убивают тех, кто не поддерживает киевский режим. Об этом напомнил журналист и медиаменеджер, завкафедрой журналистики и массовых коммуникаций Херсонского государственного университета Александр Малькевич в ходе круглого стола ЭИСИ, посвящённого оппозиции киевскому режиму внутри самой Украины.

Медиаменеджер Малькевич: На Украине установилась президентская диктатура, на счету которой множество смертей. Видео © Телеграм-канал ЭИСИ

"С 2014 года более 90 известных публичных лиц было уничтожено фашистской хунтой. Например, в прошлом году — казнь главы города Кременная Владимира Струка. Причём изначально тогда говорили, что он пропал, а потом гордо опубликовали фото, где было видно тело Струка с перемотанными скотчем руками. С тех пор эта технология "скотчизма" торжествует на улицах, в тех городах, которые контролируют приспешники Зеленского", — рассказал он.

Малькевич характеризует установившийся на Украине режим как "президентская диктатура" и не верит в то, что кураторы из Европы смогут образумить Зеленского. Эксперт в целом не понимает, как мировое сообщество допустило, что на Украине оказались уничтожены оппозиционные СМИ, преследуются общественные и политические деятели, беспрецедентное давление испытывает церковь, а в Донбассе на протяжении восьми лет Киев производил геноцид собственных граждан.

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Напомним, что ранее в ходе круглого стола ЭИСИ политолог Кирилл Молчанов описал, что из себя представляет "другая Украина", преданная режимом Зеленского. По его словам, это люди, которые в 2019 году проголосовали за Зеленского, — потому что "наелись" политики Петра Порошенко, строившего откровенно антироссийское государство, а тот cвоей дальнейшей политикой обманул ожидания избирателей. Со своей стороны директор Центра политического анализа Павел Данилин выразил мнение, что украинская демократия должна строиться без оглядки на мнение западного мира.

Обложка ©

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Алексей Берковиц
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