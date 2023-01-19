Эксперт рассказал о "технологии скотчизма", на которой держится режим Зеленского

На Украине без суда и следствия убивают тех, кто не поддерживает киевский режим. Об этом напомнил журналист и медиаменеджер, завкафедрой журналистики и массовых коммуникаций Херсонского государственного университета Александр Малькевич в ходе круглого стола ЭИСИ, посвящённого оппозиции киевскому режиму внутри самой Украины.

Медиаменеджер Малькевич: На Украине установилась президентская диктатура, на счету которой множество смертей. Видео © Телеграм-канал ЭИСИ

"С 2014 года более 90 известных публичных лиц было уничтожено фашистской хунтой. Например, в прошлом году — казнь главы города Кременная Владимира Струка. Причём изначально тогда говорили, что он пропал, а потом гордо опубликовали фото, где было видно тело Струка с перемотанными скотчем руками. С тех пор эта технология "скотчизма" торжествует на улицах, в тех городах, которые контролируют приспешники Зеленского", — рассказал он.