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19 января, 13:32

Путин обсудил ситуацию в Сирии с президентом Ирана

Путин пообщался с президентом Ирана Раиси

Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с главой Ирана Ибрахимом Раиси. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, в том числе сотрудничество в энергетической и транспортной сферах.

"Затронута также ситуация в Сирии. Отмечена важность продолжения тесной координации в рамках Астанинского процесса как ключевого механизма содействия сирийскому урегулированию", — говорится в сообщении.

Президенты договорились поддерживать контакты между странами на различных уровнях.

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Ранее Лайф рассказывал, что Путин обсудил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом газовый хаб, обмен пленными с Украиной и зерновую сделку. Стороны также рассмотрели вопрос Сирии и подтвердили настрой на развитие сотрудничества двух стран.

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Kremlin.ru

Варвара Романова

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