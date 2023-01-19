Путин обсудил ситуацию в Сирии с президентом Ирана
Путин пообщался с президентом Ирана Раиси
Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с главой Ирана Ибрахимом Раиси. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, в том числе сотрудничество в энергетической и транспортной сферах.
"Затронута также ситуация в Сирии. Отмечена важность продолжения тесной координации в рамках Астанинского процесса как ключевого механизма содействия сирийскому урегулированию", — говорится в сообщении.
Президенты договорились поддерживать контакты между странами на различных уровнях.
Ранее Лайф рассказывал, что Путин обсудил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом газовый хаб, обмен пленными с Украиной и зерновую сделку. Стороны также рассмотрели вопрос Сирии и подтвердили настрой на развитие сотрудничества двух стран.