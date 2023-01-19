Путин обсудил ситуацию в Сирии с президентом Ирана

Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с главой Ирана Ибрахимом Раиси. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, в том числе сотрудничество в энергетической и транспортной сферах.

"Затронута также ситуация в Сирии. Отмечена важность продолжения тесной координации в рамках Астанинского процесса как ключевого механизма содействия сирийскому урегулированию", — говорится в сообщении.

Президенты договорились поддерживать контакты между странами на различных уровнях.