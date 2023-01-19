Лавров обсудил с главой МИД Белоруссии задержанных в стране граждан РФ
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил со своим белорусским коллегой Сергеем Алейником тему задержанных в стране российских граждан.
"Мы обсуждали сегодня ситуацию с гражданами России, которые задержаны на территории Республики Беларусь, и с гражданами Республики Беларусь, которые в аналогичной ситуации находятся на российской территории", — заявил Лавров по итогам совместного заседания коллегий внешнеполитических ведомств двух стран.
Ранее Лайф рассказывал, что задержанной в 2021 году в аэропорту Минска россиянке Софье Сапеге, которая осуждена на шесть лет белорусским судом, отказали в помиловании.
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