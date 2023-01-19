Лавров обсудил с главой МИД Белоруссии задержанных в стране граждан РФ

"Мы обсуждали сегодня ситуацию с гражданами России, которые задержаны на территории Республики Беларусь, и с гражданами Республики Беларусь, которые в аналогичной ситуации находятся на российской территории", — заявил Лавров по итогам совместного заседания коллегий внешнеполитических ведомств двух стран.