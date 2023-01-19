Лавров пообещал, что Россия сделает всё для "отрезвления" НАТО и Европы

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва будет делать всё для того, чтобы страны НАТО и Евросоюз отказались от "колониальных иллюзий" и как можно скорее "протрезвели".

"Надеюсь, что отрезвление придёт. По крайней мере, мы будем делать всё, чтобы наши коллеги из НАТО и Евросоюза поскорее протрезвели", — отметил Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с белорусским коллегой Сергеем Алейником.

По словам министра, западные коллеги проявляют себя как "зарвавшиеся" и отметил, что они ставят собственные амбиции и "колониальные иллюзии" выше интересов собственных народов.