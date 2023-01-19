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19 января, 14:10

Лавров пообещал, что Россия сделает всё для "отрезвления" НАТО и Европы

Лавров: Россия сделает всё для того, чтобы НАТО и ЕС отказались от "колониальных иллюзий"

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва будет делать всё для того, чтобы страны НАТО и Евросоюз отказались от "колониальных иллюзий" и как можно скорее "протрезвели".

"Надеюсь, что отрезвление придёт. По крайней мере, мы будем делать всё, чтобы наши коллеги из НАТО и Евросоюза поскорее протрезвели", — отметил Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с белорусским коллегой Сергеем Алейником.

По словам министра, западные коллеги проявляют себя как "зарвавшиеся" и отметил, что они ставят собственные амбиции и "колониальные иллюзии" выше интересов собственных народов.

Лавров обсудил с главой МИД Белоруссии задержанных в стране граждан РФ

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Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что различные попытки Запада всячески "задушить" Россию и Белоруссию не увенчались успехом и полностью провалились.

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kremlin.ru

Артур Белкин

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