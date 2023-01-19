"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 января, 14:00

Иран заявил, что не признает вхождение Крыма и новых регионов в состав РФ

Глава МИД Ирана Абдоллахиан заявил, что Тегеран не признает Крым и новые регионы в составе РФ

Иран не намерен признавать Крым и новые регионы в составе России, несмотря на хорошие отношения с Москвой. Об этом заявил в интервью агентству TRT World глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.

По его словам, суверенитет и территориальная целостность стран должны признаваться исходя из положений международных законов, поэтому Тегеран продолжит придерживаться своих принципов во внешней политике.

"Когда мы говорим, что конфликт на Украине — это не решение, мы верим в свою позицию как в фундаментальный политический принцип, на который полагаемся", — пояснил глава ведомства.

Иран предупредил Украину о границах его терпения

Иран предупредил Украину о границах его терпения

Ранее Лайф писал, что в Иране пригрозили отправить Украину в "доиндустриальную эпоху", если Киев продолжит угрожать Тегерану из-за якобы поставок беспилотников в Россию.

Обложка ©

ТАСС / AP / Ronald Zak

Максим Плетнёв

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров