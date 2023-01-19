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19 января, 14:00

В МВД Дагестана заверили, что не штрафовали князя из XVII века

МВД Дагестана опровергло слухи о штрафе из-за непристёгнутого портрета князя Хаджи-Давуда

<p>МВД Дагестана опровергло слухи о штрафе из-за непристёгнутого портрета князя Хаджи-Давуда. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mvd_dagestan/2612" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МВД Дагестана</a></p>

МВД Дагестана опровергло слухи о штрафе из-за непристёгнутого портрета князя Хаджи-Давуда. Обложка © Telegram / МВД Дагестана

В МВД Дагестана опровергли сообщения о том, что якобы выписали штраф за непристёгнутый ремень портрету жившего в XVII веке князя Хаджи-Давуда. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Сегодня в СМИ и сети Интернет получила распространение информация о якобы привлечении к ответственности за непристёгнутый ремень "пассажира" — князя Хаджи-Давуда. Указанная информация не соответствует действительности", — говорится в сообщении.

В МВД указали, что 15 января на трассе "Кавказ" камера действительно зафиксировала нарушение ПДД, — водитель грузового автомобиля не был пристёгнут ремнём безопасности. Соответственно, постановление было вынесено в отношении владельца авто. В ведомстве подчеркнули, что портрет князя камерой не фиксировался. Там отметили, что нарушителя система берёт в белую рамку, что и видно на фото.

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Варвара Романова

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