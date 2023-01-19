Европарламент принял резолюцию о создании "спецтрибунала по Украине"

Европарламент принял резолюцию с призывом к созданию "спецтрибунала по Украине" и использованию российских активов для "репараций Киеву". Итоги пленарной сессии опубликованы на сайте ЕП.

Уточняется, что резолюцию поддержало большинство депутатов — 472 человека. Против проголосовали 19, а воздержались 33 парламентария.

"Депутаты Европарламента призывают ЕС в тесном сотрудничестве с Украиной и международным сообществом добиваться создания специального международного трибунала для судебного преследования политического и военного руководства России и её союзников", — заявили в Европарламенте.

Депутаты ЕП считают, что создание такого трибунала заполнит "вакуум в международном уголовном правосудии". Также они убеждены, что он дополнит следственные усилия Международного уголовного суда, который сейчас не может разбирать "преступления агрессии" против Украины. Под расследование должны подпасть президент РФ Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко, считают в Европарламенте.

Известно, что данная резолюция юридически ни к чему не обязывает, однако другие европейские институты должны прислушиваться к мнению депутатов ЕП.