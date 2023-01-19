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19 января, 15:39

Пациентка загорелась прямо на операционном столе в НИИ имени Склифосовского

Пациентка загорелась прямо на операционном столе в НИИ имени Склифосовского. Как сообщает МК, инцидент произошёл ещё 9 декабря.

Возгорание, к счастью, удалось быстро потушить, но пациентка сильно пострадала. В частности, она получила ожоги груди, шеи и спины. Из-за чего мог возникнуть пожар, неизвестно, но сообщается, что огонь вспыхнул на самом операционном столе. По факту произошедшего СК РФ начал проверку.

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Ранее Лайф писал о том, что в Подольске пациентке роддома удалили 30-сантиметровую опухоль матки. Женщина долгое время не обращалась к докторам, из-за чего новообразование разрослось до такого объёма, что начало смещать другие внутренние органы вверх.

Обложка ©

Freepik

Наталья Исакова

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