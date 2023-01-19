Пациентка загорелась прямо на операционном столе в НИИ имени Склифосовского. Как сообщает МК, инцидент произошёл ещё 9 декабря.

Возгорание, к счастью, удалось быстро потушить, но пациентка сильно пострадала. В частности, она получила ожоги груди, шеи и спины. Из-за чего мог возникнуть пожар, неизвестно, но сообщается, что огонь вспыхнул на самом операционном столе. По факту произошедшего СК РФ начал проверку.