РКН объяснил, что будет считать ЛГБТ-пропагандой, и назвал фильмы, которые скоро запретят
Обнародованы критерии Роскомнадзора для определения ЛГБТ‑пропаганды в Сети
Кадр из фильма "Горбатая гора". Обложка © "Кинопоиск"
Проект приказа Роскомнадзора о критериях определения ЛГБТ-пропаганды в Сети вступит в силу уже с 1 сентября 2023 года, поэтому сейчас вовсю ведётся работа над подзаконными актами, которые будут регламентировать отнесение той или иной информации к пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии, пишет издание "Ведомости". Согласно проекту приказа РКН, материал смогут заблокировать, если он попадает под один или несколько из семи следующих пунктов:
- Контент убеждает в привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, в том числе с помощью "формирования положительного образа лиц, состоящих в нетрадиционных сексуальных отношениях";
- Создаёт искажённое представление о равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений;
- Оправдывает отказ от традиционных сексуальных предпочтений и установок;
- Вызывает интерес к нетрадиционным сексуальным отношениям;
- Формирует положительное отношение к смене пола;
- Вызывает одобрение людей, отрицающих природную половую принадлежность;
- Убеждает в допустимости сексуальной связи с несовершеннолетними.
Кроме того, Роскомнадзор подготовил список фильмов и сериалов, в которых присутствует пропаганда ЛГБТ. Среди них — "Горбатая гора", "Назови меня своим именем", а также некоторые серии сериала "Будет больно". Полный список надзорное ведомство уже разослало видеосервисам.
Ранее Лайф сообщал, что в России возбудили первое дело по новой статье об ЛГБТ-пропаганде. Под прицел правоохранителей попало издательство "Попкорн букс", которое напечатало роман "Лето в пионерском галстуке" об отношении двух юношей — Юры и Володи, которые встретились в лагере летом 1986 года.