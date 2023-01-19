РКН объяснил, что будет считать ЛГБТ-пропагандой, и назвал фильмы, которые скоро запретят

Проект приказа Роскомнадзора о критериях определения ЛГБТ-пропаганды в Сети вступит в силу уже с 1 сентября 2023 года, поэтому сейчас вовсю ведётся работа над подзаконными актами, которые будут регламентировать отнесение той или иной информации к пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии, пишет издание "Ведомости". Согласно проекту приказа РКН, материал смогут заблокировать, если он попадает под один или несколько из семи следующих пунктов:

Контент убеждает в привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, в том числе с помощью "формирования положительного образа лиц, состоящих в нетрадиционных сексуальных отношениях";

Создаёт искажённое представление о равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений;

Оправдывает отказ от традиционных сексуальных предпочтений и установок;

Вызывает интерес к нетрадиционным сексуальным отношениям;

Формирует положительное отношение к смене пола;

Вызывает одобрение людей, отрицающих природную половую принадлежность;

Убеждает в допустимости сексуальной связи с несовершеннолетними.

Кроме того, Роскомнадзор подготовил список фильмов и сериалов, в которых присутствует пропаганда ЛГБТ. Среди них — "Горбатая гора", "Назови меня своим именем", а также некоторые серии сериала "Будет больно". Полный список надзорное ведомство уже разослало видеосервисам.