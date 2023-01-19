Учёный рассказал, как шашлычницы повлияли на создание инновационного кадила

Методы, использованные для создания каталитического кадила без дыма, уже применяют в шашлычницах без открытого огня. Об этом рассказал директор Института катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения РАН Валерий Бухтияров. Он отметил, что инновационное церковное кадило удалось изобрести благодаря целому набору технологий.

"На данном принципе работают шашлычницы. В центре ставится катализатор, они поджигаются, подаётся обычный бытовой газ. При низкой температуре получается тепло. Вокруг ставятся шашлыки, закрываются металлическим кожухом, чтобы тепло не уходило в атмосферу, и быстро жарятся. Можно на балконе жарить, потому что нет открытого огня. На самом деле это целый набор технологий, которые Институт разработал", — сказал Бухтияров в беседе с "Газетой.ru".

По его словам, Александр Куликов занялся разработкой кадила по собственной инициативе. Он предполагает, что у учёного возникла идея использовать наработанные технологии в мини-формате. При этом руководитель учреждения не знает, как Куликову удалось сохранить запах при отсутствии дыма.

"Насчёт сохранения запаха — тут у меня есть к нему вопрос. Потому что сгорать должно всё, а запах — это тоже какие-то углеводороды со специальным запахом. В общем, есть у меня вопросы, даже чисто с научной точки зрения", — отметил он.