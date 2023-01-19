Эксперты ЭИСИ: Другая Украина — это настоящая Украина

Режим Владимира Зеленского на Украине — не единственная политическая сила, которая существует внутри страны и является рупором всего украинского народа. К такому выводу пришли участники круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) "Другая Украина: кто стоит в оппозиции киевскому режиму внутри страны".

Владимир Зеленский Фото © Getty Images / Ukrainian Presidency

Дискуссию на тему неоднородности взглядов украинцев открыла опубликованная в "Известиях" статья председателя политсовета запрещённой на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.

Модератор круглого стола, директор Центра политического анализа Павел Данилин, открывая обсуждение, отметил:

"Мы привыкли слышать, что на Украине есть монолитная позиция людей, которые ненавидят Россию, а Медведчук говорит об обратном — что украинцам надо начинать строить свою демократию и гражданский диалог, не в угоду западным кураторам. Он дал старт обсуждению того, что на происходящее нельзя смотреть в чёрно-белом стиле, где есть однозначная группа, которая ненавидит Россию, что это — вся Украина. Это отнюдь не вся Украина".

Украина — это множество людей, которые не поддерживают режим Владимира Зеленского беспрекословно. Это разные позиции, мнения и интересы, но объединяет их то, что они негласно представляют украинскую "партию мира". Среди представителей другой Украины — директор Института изучения последствий военных действий на Украине, политолог Кирилл Молчанов, которому из-за угроз со стороны действующей киевской власти пришлось покинуть свою страну. Эксперт подробно рассказал, что из себя представляет другая Украина.

Фото © Getty Images / Mustafa ÃiftÃ§i

"По сути, это вся та Украина, которая в 2019 году проголосовала за Зеленского, кто изначально говорил, что Украина наелась политикой Порошенко, который строил антироссийское государство с целью вечной войны с Россией. Если разделять конкретно по социальным группам, другая Украина — это беженцы, вдовы, которые еженедельно выходят протестовать, те, кто понял, что война — это горе, в том числе и те, кто боится сказать, что не согласен с политикой Зеленского".

Несогласные на Украине были всегда. Об этом можно судить по непосредственному началу антироссийских процессов в 90-х годах, когда существовала "большая Украина" и маленькая её антироссийская часть, созданная Западом, добавляет Кирилл Молчанов. Сегодня же большая часть украинцев, которые олицетворяют позицию мира, не представлены не только в политической элите, но и среди различных спикеров. Те же, кто пытается высказаться, озвучить своё несогласие с действующей риторикой вражды и войны, оказываются, по сути, гонимыми, репрессированными, кого-то подвергают пыткам и убивают. Медиаменеджер, заведующий кафедрой журналистики и массовых коммуникаций Херсонского госуниверситета Александр Малькевич привёл конкретные примеры.

"С 2014 года более 90 известных публичных лиц были уничтожены фашистской хунтой. Например, в прошлом году — казнь главы города Кременная Владимира Струка. Причём изначально тогда говорили, что он пропал, а потом гордо опубликовали фото, где было видно тело Струка с перемотанными скотчем руками. С тех пор эта технология "скотчизма" торжествует на улицах, в тех городах, которые контролируют приспешники Зеленского. Можно сказать точно, что введена плановая президентская диктатура. Он душит любые СМИ, церковных, общественных деятелей. На Украине идёт геноцид собственных граждан, которых выталкивают со своей Родины".

Инакомыслие на Украине представляют в том числе и украинские элиты: они тоже не выстроились в поддержку политики Зеленского ровными рядами, они тоже неоднородны и стараются следовать своим интересам, не завязанным на антироссийской идее. По словам обозревателя "Украины.ру" Владимира Скачко, отдельно можно выделить военных, крупных бизнесменов и олигархов, трудящийся класс и даже неонацистов.

"Существует неоднородная военная элита. Сейчас идёт специальная военная операция, и военная элита Украины делится по разным факторам: и по источникам дохода, и по центрам влияния, и т.д. Например, Главное управление разведки Украины с полусумасшедшим садистом Кириллом Будановым ориентируется на МИ-6. Даже в рамках англосаксонского мира украинские спецслужбы не едины. Служба безопасности Украины, возглавляемая Маликовым, ориентируется на ЦРУ. Даже главный объединяющий тренд Украины, неонацисты — не едины. Есть неонацисты из карательных батальонов, из полка "Азов"*(запрещённая в России террористическая организация) и т.д. — это наёмники на зарплате. Есть классические нацисты, для которых главный страх — это не Россия, а если Польша заберёт себе запад — "Восточные кресы".

Зеленский не представляет всю Украину — это очевидный факт. Как и то, что мнимое украинское "единство" — миф, навязанный силой. Для тех, кто его придумал, есть смысл участия в конфликте, но он точно пропал для всех остальных. Тему фиаско того ситуативного единства, видимость которого создавали долгое время Зеленский, Арестович и ЦИПсО, прокомментировал кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак:

"После Майдана Украину покинули около десяти миллионов человек, с начала СВО — семь миллионов. Несмотря на то что после начала специальной военной операции в украинском обществе произошла некая консолидация, говорить, что есть монолит в обществе — нельзя. Нас пытаются убедить в монолитности мнения, что у них единый народ, собранный в единый кулак, но это не так. Это единство на штыках, это видимость единства, которое обеспечивается СМИ и жёстким репрессивным аппаратом. Конечно, Зеленский не отвечает интересам всех жителей Украины. Речь идёт о том, чтобы нацистский режим на территории Украины был заменён, чтобы не было нагнетания обстановки, накала страстей. Нужно остановить эскалацию конфликта со стороны Запада, об этом в том числе говорит и “партия мира”.

В лице "партии мира" в большей степени и выступает украинский народ, в то время как "партия войны" в настоящий момент удерживает на Украине власть и при надобности запускает жёсткий репрессивный аппарат. Этот аппарат, по словам заместителя директора Института истории и политики МПГУ, кандидата исторических наук Владимира Шаповалова, сейчас действует особенно жестоко.

"Последние 30 лет там не было никакого единства. Все партии, СМИ, общественные деятели, бизнес, простые граждане — все те, кто ориентировался на нормализацию отношений с Россией, задавлены. То навязываемое, придуманное антироссийское "единство" украинского народа — репрессивный аппарат, уничтожающий любые попытки мыслить иначе, но это, конечно, не касается вообще украинского народа. Интересы украинского народа не в конфронтации с Россией. Всё больше людей уже задумывается: "А что это за морок, в который мы погрузились?" Другая Украина — это настоящая Украина".