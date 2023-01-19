Слуцкий: Резолюция ЕП о "трибунале по Украине" не имеет юридической силы

Принятая Европарлментом резолюция о создании "трибунала по Украине" не имеет никакой юридической силы и является попыткой оправдать незаконный арест российских активов. Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Единственный трибунал, который возможен по Украине, — это трибунал над нацистскими преступниками, и он обязательно будет. В "просвещённой" Европе в очередной раз попытались оправдать незаконный арест российских активов. Эта "резолюция" не просто не имеет юридической силы, она лишена здравого смысла", — отметил Слуцкий.

По словам парламентария, принятием документа, который также предусматривает "репарации", Европарламент призвал ЕС заняться грабежом.