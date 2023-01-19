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19 января, 14:36

Британия передаст Украине 600 ракет Brimstone

Глава Минобороны Британии Уоллес: Лондон поставит Киеву 600 ракет Brimstone

Власти Великобритании заявили о готовности передать Украине 600 ракет Brimstone. Соответствующее заявление сделал глава Минобороны королевства Бен Уоллес.

"Сегодня я могу сказать, что мы собираемся отправить ещё 600 ракет Brimstone в зону [военных действий], которые сильно помогут Украине доминировать на поле боя", — сказал министр.

Бен Уоллес посетил эстонский город Тапа, где побывал в пункте дислоцирования многонационального батальона НАТО. По итогам визита состоялось выступление министра, которое транслировал телеканал Sky News.

В США признались, что не готовы поставлять танки Abrams на Украину

В США признались, что не готовы поставлять танки Abrams на Украину

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Великобритания передаст Украине четыре ударных вертолёта Apache, однако эти данные позже в Минобороны королевства опровергли. А вот намерения передать Киеву танки Challenger 2 власти Британии подтвердили.

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Wikipedia

Максим Плетнёв

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