Британия передаст Украине 600 ракет Brimstone
Глава Минобороны Британии Уоллес: Лондон поставит Киеву 600 ракет Brimstone
Власти Великобритании заявили о готовности передать Украине 600 ракет Brimstone. Соответствующее заявление сделал глава Минобороны королевства Бен Уоллес.
"Сегодня я могу сказать, что мы собираемся отправить ещё 600 ракет Brimstone в зону [военных действий], которые сильно помогут Украине доминировать на поле боя", — сказал министр.
Бен Уоллес посетил эстонский город Тапа, где побывал в пункте дислоцирования многонационального батальона НАТО. По итогам визита состоялось выступление министра, которое транслировал телеканал Sky News.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Великобритания передаст Украине четыре ударных вертолёта Apache, однако эти данные позже в Минобороны королевства опровергли. А вот намерения передать Киеву танки Challenger 2 власти Британии подтвердили.
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