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Опубликовано 19 января 2023, 17:36
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Умер депутат Госдумы I созыва и экс-глава Управления президента по внутренней политике Попов

Обложка © Wikipedia

Обложка © Wikipedia

Депутат Государственной думы РФ I созыва и бывший начальник Управления президента по внутренней политике Андрей Попов умер на 60-м году жизни. Об этом сообщил член Комитета ГД по контролю Леонид Ивлев.

По словам парламентария, информация о смерти Попова появилась сегодня. В период с 1999 по 2000 год он год работал помощником руководителя Администрации Президента РФ Александра Волошина, с 2000 по 2001 год — начальником Управления президента по вопросам внутренней политики. В это же время создавалась партия "Единая Россия". Добавим, что в Госдуму Попов был избран в 1993-м.

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Артур Белкин
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