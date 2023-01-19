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19 января, 14:36
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Умер депутат Госдумы I созыва и экс-глава Управления президента по внутренней политике Попов

<p>Обложка © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%93%D0%94.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Обложка © Wikipedia

Депутат Государственной думы РФ I созыва и бывший начальник Управления президента по внутренней политике Андрей Попов умер на 60-м году жизни. Об этом сообщил член Комитета ГД по контролю Леонид Ивлев.

По словам парламентария, информация о смерти Попова появилась сегодня. В период с 1999 по 2000 год он год работал помощником руководителя Администрации Президента РФ Александра Волошина, с 2000 по 2001 год — начальником Управления президента по вопросам внутренней политики. В это же время создавалась партия "Единая Россия". Добавим, что в Госдуму Попов был избран в 1993-м.

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Артур Белкин

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