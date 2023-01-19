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19 января, 14:33

Суд в Москве арестовал двух уроженцев Украины, обвиняемых в изготовлении взрывчатки

В Москве отправили под арест двух уроженцев Украины, которых обвиняют в изготовлении взрывчатки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Лефортовский суд столицы.

"Постановлением Лефортовского районного суда Москвы в отношении Фёдора Трифонова и Олега Завгороднего избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сообщила собеседница агентства, отметив, что никто из обвиняемых пока не обжаловал вердикт.

По данным из открытых источников, Завгородний родился в Зеленовке, а жил в Бердянске. С 2011 по 2012 год он служил в 301-м зенитном ракетном полку в Никополе. Сегодня это подразделение принимает участие в военных действиях против РФ.

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Варвара Романова
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