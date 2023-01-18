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18 января, 17:47

В США арестовали россиянина, связанного с криптобиржей Bitzlato

Минюст США сообщил об аресте одного из основателей криптобиржи Bitzlato россиянина Анатолия Легодимова. Как уточнили в ведомстве, его поймали в Майами.

"Вчера агенты ФБР арестовали в Майами основателя Bitzlato Анатолия Легодимова", — сообщила заместитель генпрокурора США Лиза Монако.

Легодимова, который, по данным Минюста, имеет российское гражданство, обвиняют в обороте незаконных фондов в размере более 700 миллионов долларов. Серверы криптобиржи изъяты в рамках совместных международных действий правоохранителей. Монако подчеркнула, что арест россиянина является предупреждением всем, кто вовлечён в незаконную деятельность в Интернете.

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Ранее Лайф рассказывал, что в США начали проверять пожертвования политикам от основателя биржи FTX. Перед выборами 2020 года в США он израсходовал почти 45 миллионов долларов на эти цели.

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Варвара Романова
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