В США арестовали россиянина, связанного с криптобиржей Bitzlato

Минюст США сообщил об аресте одного из основателей криптобиржи Bitzlato россиянина Анатолия Легодимова. Как уточнили в ведомстве, его поймали в Майами.

"Вчера агенты ФБР арестовали в Майами основателя Bitzlato Анатолия Легодимова", — сообщила заместитель генпрокурора США Лиза Монако.

Легодимова, который, по данным Минюста, имеет российское гражданство, обвиняют в обороте незаконных фондов в размере более 700 миллионов долларов. Серверы криптобиржи изъяты в рамках совместных международных действий правоохранителей. Монако подчеркнула, что арест россиянина является предупреждением всем, кто вовлечён в незаконную деятельность в Интернете.