Треш-подруга Паши Техника поразила "живучестью" после падения с восьмого этажа

У треш-блогерши Юлии Максимовской в результате подозрительно удачного падения с высоты якобы восьмого этажа диагностировали только перелом ноги. Сейчас девушка курит вейп на больничной койке, нисколько не стесняясь остальных пациентов.

Треш-блогерша Максимовская в больнице. Видео © Telegram / SHOT

"Я спрыгнула с восьмого этажа. Всё хорошо", — сказала она журналистам.

При этом раскрывать подробности чудесного приземления Максимовская отказалась, сославшись на то, что она находится "под следствием". Судя по кадрам с больничной койки, которые опубликовал телеграм-канал SHOT, с репортёрами девушке запретил общаться её адвокат, с которым она разговаривала по телефону.