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18 января, 17:38

Треш-подруга Паши Техника поразила "живучестью" после падения с восьмого этажа

Блогерша Максимовская не стала раскрывать детали удачного падения с высоты восьмого этажа

У треш-блогерши Юлии Максимовской в результате подозрительно удачного падения с высоты якобы восьмого этажа диагностировали только перелом ноги. Сейчас девушка курит вейп на больничной койке, нисколько не стесняясь остальных пациентов.

Треш-блогерша Максимовская в больнице. Видео © Telegram / SHOT

"Я спрыгнула с восьмого этажа. Всё хорошо", — сказала она журналистам.

При этом раскрывать подробности чудесного приземления Максимовская отказалась, сославшись на то, что она находится "под следствием". Судя по кадрам с больничной койки, которые опубликовал телеграм-канал SHOT, с репортёрами девушке запретил общаться её адвокат, с которым она разговаривала по телефону.

Протрезвевшая блогерша Максимовская объяснила выходку с ножом "состоянием аффекта"

Протрезвевшая блогерша Максимовская объяснила выходку с ножом "состоянием аффекта"

Как ранее рассказывал Лайф, Максимовскую после падения с восьмого этажа в Москве госпитализировали в реанимацию. Причины случившегося пока выясняются. Напомним, Юлия Максимовская известна благодаря провокационному контенту, который публикует в Интернете.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / SHOT

Наталья Исакова

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