Треш-подруга Паши Техника поразила "живучестью" после падения с восьмого этажа
Блогерша Максимовская не стала раскрывать детали удачного падения с высоты восьмого этажа
У треш-блогерши Юлии Максимовской в результате подозрительно удачного падения с высоты якобы восьмого этажа диагностировали только перелом ноги. Сейчас девушка курит вейп на больничной койке, нисколько не стесняясь остальных пациентов.
Треш-блогерша Максимовская в больнице. Видео © Telegram / SHOT
"Я спрыгнула с восьмого этажа. Всё хорошо", — сказала она журналистам.
При этом раскрывать подробности чудесного приземления Максимовская отказалась, сославшись на то, что она находится "под следствием". Судя по кадрам с больничной койки, которые опубликовал телеграм-канал SHOT, с репортёрами девушке запретил общаться её адвокат, с которым она разговаривала по телефону.
Как ранее рассказывал Лайф, Максимовскую после падения с восьмого этажа в Москве госпитализировали в реанимацию. Причины случившегося пока выясняются. Напомним, Юлия Максимовская известна благодаря провокационному контенту, который публикует в Интернете.
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Кадр из видео Telegram / SHOT