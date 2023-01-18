"Абсолютная ерунда": Актриса Фокина опровергла информацию о переломе позвоночника у Удовиченко

Актриса и участница театральной постановки "Новогодний переполох" Полина Фокина назвала ерундой информацию о переломе позвоночника у народной артистки РФ Ларисы Удовиченко. Её слова приводит телеканал "360".

"Это абсолютная ерунда. Я с ней общалась — всё с ней в порядке", — сообщила журналистам Фокина.

При этом сама 67-летняя Удовиченко, как и её представители, пока отказывается от общения с сотрудниками прессы.