"Абсолютная ерунда": Актриса Фокина опровергла информацию о переломе позвоночника у Удовиченко
Актриса Фокина опровергла информацию о переломе позвоночника у Удовиченко
Актриса и участница театральной постановки "Новогодний переполох" Полина Фокина назвала ерундой информацию о переломе позвоночника у народной артистки РФ Ларисы Удовиченко. Её слова приводит телеканал "360".
"Это абсолютная ерунда. Я с ней общалась — всё с ней в порядке", — сообщила журналистам Фокина.
При этом сама 67-летняя Удовиченко, как и её представители, пока отказывается от общения с сотрудниками прессы.
Как уже рассказывал Лайф, информацию о том, что Удовиченко госпитализирована с переломом позвоночника, разместили 29 декабря представители регионального отделения "Кассир.ру" в Петрозаводске. Артистка должна была играть в спектакле "Новогодний переполох", но в столицу Карелии она так и не приехала.
ТАСС / Антон Новодережкин