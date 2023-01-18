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18 января, 17:12

"Абсолютная ерунда": Актриса Фокина опровергла информацию о переломе позвоночника у Удовиченко

Актриса Фокина опровергла информацию о переломе позвоночника у Удовиченко

Актриса и участница театральной постановки "Новогодний переполох" Полина Фокина назвала ерундой информацию о переломе позвоночника у народной артистки РФ Ларисы Удовиченко. Её слова приводит телеканал "360".

"Это абсолютная ерунда. Я с ней общалась — всё с ней в порядке", — сообщила журналистам Фокина.

При этом сама 67-летняя Удовиченко, как и её представители, пока отказывается от общения с сотрудниками прессы.

Состояние госпитализированного фигуриста Костомарова незначительно улучшилось

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Как уже рассказывал Лайф, информацию о том, что Удовиченко госпитализирована с переломом позвоночника, разместили 29 декабря представители регионального отделения "Кассир.ру" в Петрозаводске. Артистка должна была играть в спектакле "Новогодний переполох", но в столицу Карелии она так и не приехала.

Обложка ©

ТАСС / Антон Новодережкин

Наталья Исакова

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