Представитель певца Xcho — о видео Уилла Смита: Рады, но не удивлены

Известный американский актёр Уилл Смит был не первым из числа мировых знаменитостей, кто опубликовал видео с русской песней исполнителя Xcho "Ты и я", поэтому команда музыканта особо этому не удивилась. Об этом заявил представитель певца Алибек Сулейманов.

"Не первая мировая звезда уже выставляет. Очень много известных выставляли. Для нашей команды это не было удивление. Увидели, написали комментарий, ушли. Но так рады, конечно! Это ремикс трека. Он вирусится уже три-четыре месяца", — сказал собеседник Лайфа.