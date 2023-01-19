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19 января, 14:57

Названо 6 шагов на случай, если не получается уложиться в дедлайн

Эксперт Коновалова дала советы, как более конструктивно поступить при нарушении дедлайна

При нарушении установленных сроков выполнения задания люди обычно ожидают негативную реакцию руководителя или преподавателя и даже более тяжёлых последствий. Но в беседе с Лайфом к.э.н., доцент кафедры управления персоналом ГУУ Валерия Коновалова назвала ряд рекомендаций, которые помогут попытаться преодолеть ситуацию конструктивно и выглядеть при этом профессионально.

Во-первых, нужно заранее уведомить о проблеме всех, кого нарушение дедлайна может затронуть. По словам эксперта, не следует тянуть до последнего, ведь никто не хочет неожиданно узнать, что работа, которую они ждут, не будет представлена. А чем больше резерв времени, тем легче найти альтернативные решения, договориться, подчеркнула Коновалова. Руководителю или преподавателю следует представить краткое разумное объяснение причин, по которым не получается уложиться в дедлайн. Начать нужно с извинений за пропуск крайнего срока, а затем рассказать, из-за чего это произошло. При этом рекомендуется избегать бессмысленных оправданий или перекладывания вины на кого-либо другого.

В-третьих, стоит предложить альтернативный крайний срок выполнения работы. Часто здесь допускается ошибка: люди просят неопределённое дополнительное время. Но нужно обрисовать объём оставшейся работы, объяснить, на какой стадии её выполнения находитесь и сколько ещё требуется. Вместе с тем, в зависимости от особенностей ситуации, можно попробовать компенсировать неудобства партнёра, предложив опцию или бонус, например дополнительную работу или услугу. Или же отправить, например, проект, который уже выполнен.

В-пятых, необходимо регулярно информировать обеспокоенного коллегу, руководителя или преподавателя о ходе выполнения работы. Такое общение даёт уверенность в том, что проблем с дедлайном больше не будет, а проект разрабатывается. Вместе с тем это показывает объём выполняемой работы и оправдывает продление срока. И наконец, рекомендуется приложить максимум усилий, чтобы уложиться в новый дедлайн. В противном случае партнёры будут считать вас ленивым и несерьёзным по отношению к работе человеком.

"Регулярное несоблюдение сроков вызывает уже серьёзную озабоченность, это не должно войти в привычку", — подчеркнула Коновалова.

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Shutterstock

Ольга Годуненко

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