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19 января, 14:50

ДТП "земля – воздух": Под Воронежем квадрокоптер влетел в лобовое стекло фуры

В Воронежской области квадрокоптер пробил лобовое стекло грузовика

Квадрокоптер влетел в лобовое стекло грузовика в Воронежской области. Об этом сообщила в телеграм-канале руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по региону Наталья Куликова. Видео с последствиями необычного ДТП распространилось в Сети.

Последствия ДТП грузовика с квадрокоптером в Воронежской области. Видео © VK / Воронеж Live

На кадрах видно огромную дыру в лобовом стекле грузовика. Водитель рассказал, что квадрокоптер влетел ему прямо в лицо, однако он отделался несколькими порезами. В записи к ролику говорится, что беспилотник летел на полной скорости. Как рассказал дальнобойщик Лайфу, собственник квадрокоптера уже оплатил ущерб, к виновнику ДТП претензий он не имеет.

Грузовик протаранил несколько легковушек на МКАД

Грузовик протаранил несколько легковушек на МКАД

Ранее на трассе в Костромской области глыба льда слетела с фуры и разбила лобовое стекло встречного авто, в котором ехала семья с детьми. Вероятно, водитель большегруза даже не заметил произошедшего. В результате ДТП глава семьи и младшая дочь получили сильные травмы.

Обложка ©

VK / Воронеж Live

Светлана Оперук

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