ДТП "земля – воздух": Под Воронежем квадрокоптер влетел в лобовое стекло фуры

Квадрокоптер влетел в лобовое стекло грузовика в Воронежской области. Об этом сообщила в телеграм-канале руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по региону Наталья Куликова. Видео с последствиями необычного ДТП распространилось в Сети.

На кадрах видно огромную дыру в лобовом стекле грузовика. Водитель рассказал, что квадрокоптер влетел ему прямо в лицо, однако он отделался несколькими порезами. В записи к ролику говорится, что беспилотник летел на полной скорости. Как рассказал дальнобойщик Лайфу, собственник квадрокоптера уже оплатил ущерб, к виновнику ДТП претензий он не имеет.