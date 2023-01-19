"Помогают крайние меры": Гаджиев посоветовал "зашиться" Емельяненко, которого пьяным не пустили в ТЦ

"Мы же понимаем, что только какие-то крайние меры помогают человеку избавиться от алкоголизма. Мне как-то казалось, что Саня попал в нормальную колею, с женой снова объединился. Но без медицинского вмешательства невозможно. <...> Раньше был термин "зашиться". Если выпил — умрёшь. Вот, что ему надо сделать", — отметил Гаджиев.