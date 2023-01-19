"Помогают крайние меры": Гаджиев посоветовал "зашиться" Емельяненко, которого пьяным не пустили в ТЦ
Камил Гаджиев заявил, что только медики помогут Александру Емельяненко побороть алкоголизм
Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев посоветовал прибегнуть к медицинской помощи бойцу ММА Александру Емельяненко, чтобы избавиться от алкогольной зависимости. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".
"Мы же понимаем, что только какие-то крайние меры помогают человеку избавиться от алкоголизма. Мне как-то казалось, что Саня попал в нормальную колею, с женой снова объединился. Но без медицинского вмешательства невозможно. <...> Раньше был термин "зашиться". Если выпил — умрёшь. Вот, что ему надо сделать", — отметил Гаджиев.
Он также заметил, что не удивлён инцидентом, однако произошедшая ситуация его расстраивает.
Напомним, Лайф сообщал, что Александр Емельяненко не смог попасть в столичный торговый центр "Кунцево плаза", потому что был сильно пьян, из-за чего его не пустила охрана.
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