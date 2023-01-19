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19 января, 15:08

Экс-депутат Рады Олейник: Украину превратили в студию "Квартал-95"

Сегодняшняя Украина стала студией "Квартал-95", одним из основателей которой является президент Незалежной Владимир Зеленский, в стране уже фактические не существует конституции. Об этом заявил в беседе с телеканалом "360" украинский политик и управленец Владимир Олейник.

"Украину превратили в студию "Квартал-95", теперь в государстве "везде экспромт", всё равно на конституцию, которая фактически не существует", — приводятся его слова.

Олейник считает, что СБУ и президент Украины Владимир Зеленский ведут себя так, будто им можно всё, применяя те методы, которые абсолютно неприемлемы в цивилизованном мире. По словам политика, начиная с 2016 или 2017 года ООН обнародовала списки тех, кто подвергался пыткам, там же указывались тайные тюрьмы, находящиеся на Украине. Кроме того, СБУ и МВД в Незалежной законодательно лишены следственных изоляторов, подчинённых Минюсту, чтобы ведомство не прикрывало "безобразие". При этом задержанным "выбивали зубы, загоняли иголки под ногти".

"Всё то, что применяло гестапо, то и применяет СБУ. Главное — Европа молчит. <…> Европа вообще не реагирует", — подчеркнул политик.

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Ранее медиаменеджер Александр Малькевич заявил, что на Украине установилась президентская диктатура, на счету которой множество смертей. По его словам, киевский режим держится на "технологии скотчизма".

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук

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