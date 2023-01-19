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19 января, 15:27

Гигантский рой пчёл сорвал вылет самолёта из Рио-де-Жанейро

В Бразилии самолёт авиакомпании LATAM Airlines не смог вылететь из Рио-де-Жанейро в Сан-Паулу из-за гигантского роя пчёл в двигателе. Об этом пишет The Mirror.

Рой пчёл сорвал вылет самолёта в аэропорту Рио-де-Жанейро. Видео © Vimeo / News X

Инцидент произошёл 17 января. Насекомых обнаружили на левом крыле самолёта, рядом с двигателем, пока пассажиры готовились к посадке. Из соображений безопасности полёт пришлось отменить, а людей отправили другими рейсами.

Откуда пчёлы взялись на крыле самолёта, до сих пор непонятно. Сотрудники службы безопасности аэропорта так и не смогли объяснить случившееся.

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Ранее Лайф сообщал о том, что летом прошлого года в Ленинградской области рой пчёл поселился на входной двери салона красоты. Из-за этого сотрудники два часа не могли выйти из здания.

Обложка ©

vimeo.com / News X

Илья Суриков

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