Гигантский рой пчёл сорвал вылет самолёта из Рио-де-Жанейро
В Бразилии самолёт авиакомпании LATAM Airlines не смог вылететь из Рио-де-Жанейро в Сан-Паулу из-за гигантского роя пчёл в двигателе. Об этом пишет The Mirror.
Рой пчёл сорвал вылет самолёта в аэропорту Рио-де-Жанейро. Видео © Vimeo / News X
Инцидент произошёл 17 января. Насекомых обнаружили на левом крыле самолёта, рядом с двигателем, пока пассажиры готовились к посадке. Из соображений безопасности полёт пришлось отменить, а людей отправили другими рейсами.
Откуда пчёлы взялись на крыле самолёта, до сих пор непонятно. Сотрудники службы безопасности аэропорта так и не смогли объяснить случившееся.
Ранее Лайф сообщал о том, что летом прошлого года в Ленинградской области рой пчёл поселился на входной двери салона красоты. Из-за этого сотрудники два часа не могли выйти из здания.