Гигантский рой пчёл сорвал вылет самолёта из Рио-де-Жанейро

В Бразилии самолёт авиакомпании LATAM Airlines не смог вылететь из Рио-де-Жанейро в Сан-Паулу из-за гигантского роя пчёл в двигателе. Об этом пишет The Mirror.

Рой пчёл сорвал вылет самолёта в аэропорту Рио-де-Жанейро. Видео © Vimeo / News X

Инцидент произошёл 17 января. Насекомых обнаружили на левом крыле самолёта, рядом с двигателем, пока пассажиры готовились к посадке. Из соображений безопасности полёт пришлось отменить, а людей отправили другими рейсами.

Откуда пчёлы взялись на крыле самолёта, до сих пор непонятно. Сотрудники службы безопасности аэропорта так и не смогли объяснить случившееся.