Пришлось зависать над льдиной: На Онежском озере спасли двух рыбаков

Двоих рыбаков, которые оказались на оторвавшейся на Онежском озере льдине, удалось с неё снять. Их подняли на борт вертолёта около полуночи.

Рыбаков с льдины Онежского озера подняли на борт МЧС. Видео © Telegram / МЧС России

"При спасении рыбаков на акватории Онежского озера вертолёт зависал над льдиной на расстоянии 30–50 см", — сообщается в Telegram-канале МЧС России.

На видео показано, как замёрзших потерпевших в глубокой темноте подняли на борт воздушного транспорта. Они будут доставлены в Санкт-Петербург. Другие обстоятельства произошедшего не сообщаются.