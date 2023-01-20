Пришлось зависать над льдиной: На Онежском озере спасли двух рыбаков
На Онежском озере спасатели МЧС сняли с отколовшейся льдины двух рыбаков
Двоих рыбаков, которые оказались на оторвавшейся на Онежском озере льдине, удалось с неё снять. Их подняли на борт вертолёта около полуночи.
Рыбаков с льдины Онежского озера подняли на борт МЧС. Видео © Telegram / МЧС России
"При спасении рыбаков на акватории Онежского озера вертолёт зависал над льдиной на расстоянии 30–50 см", — сообщается в Telegram-канале МЧС России.
На видео показано, как замёрзших потерпевших в глубокой темноте подняли на борт воздушного транспорта. Они будут доставлены в Санкт-Петербург. Другие обстоятельства произошедшего не сообщаются.
Ранее Лайф писал, что доминиканца спасли с яхты, на которой он дрейфовал почти месяц. Элвис Франсуа с декабря находился в открытых водах и смог привлечь внимание только благодаря надписи "помогите" на борту судна.
Telegram-канал / МЧС России