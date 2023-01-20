Доминиканца спасли с яхты, на которой он дрейфовал почти месяц

Военные моряки Колумбии спасли мужчину, в течение месяца дрейфовавшего по Карибскому морю на яхте. Доминиканец Элвис Франсуа с декабря находился в открытых водах и смог привлечь внимание только благодаря надписи "помогите" на борту судна. Его заметили представители ВМС Колумбии.

"Колумбийские ВМС в координации с Главным морским управлением, Морским союзом и совместно с Национальной авиационной военно-морской службой Панамы спасли иностранца в 120 морских милях к северо-западу от Пуэрто-Боливара в департаменте Ла-Гуахира", — говорится в сообщении ведомства.

Спасённому оказали медицинскую помощь и сразу стали готовить к отправке на родину. Мужчина рассказал, что его унесло в море, когда он делал ремонт на паруснике. Случилось это в декабре прошлого года недалеко от острова Сен-Мартен на Нидерландских Антильских островах, неподалеку от побережья Венесуэлы.