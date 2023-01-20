Глава Хорватии Зоран Миланович, комментируя одобрение руководителем МИД РФ Сергеем Лавровым его позиции по участию Североатлантического альянса в украинском конфликте, заявил, что был холоден в единственном разговоре с российским министром. Одобрение Лаврова относилось к словам Милановича о том, что НАТО ведёт прокси-войну с РФ. После этого заявления политические оппоненты Милановича уличили его в поддержке "пророссийской позиции".

"Почему Лавров сейчас отреагировал, это его вопрос, чем им это может помочь, тоже их вопрос", — передаёт слова Милановича Хорватское радио и телевидение (HRT).

Разговор с Лавровым, о котором упомянул Миланович, произошёл в 2022 году. По словам главы Хорватии, беседа продлилась всего полчаса и он был холоден по отношению к Лаврову, предполагая, что в отношениях с русскими "нужно быть осторожным".

Миланович неодобрительно высказался о том, что НАТО "участвует и не участвует в конфликте" поставками оружия Украине, и о том, что кризис пытаются разрешить в Париже, Берлине и Брюсселе, а не в Москве и Вашингтоне, где "всё и началось".