В Штатах назвали героем хоккеиста из России за отказ поддерживать ЛГБТ

Российский защитник "Филадельфии" хоккеист Иван Проворов — герой, потому что отказался участвовать в акции в поддержку ЛГБТ-сообщества, которая состоялась перед матчем регулярного чемпионата НХЛ. Такое мнение выразил телеведущий Fox News Такер Карлсон.

Так, Проворов не вышел на раскатку перед матчем с "Анахаймом", при этом в самом матче он принял участие и помог своей команде выиграть со счётом 5:2. Тренер "Филадельфии" Джон Торторелла объяснил, что Проворов пропустил раскатку, чтобы не надевать особый свитер в поддержку ЛГБТ. Проворов же сообщил, что не собирался никого оскорблять, его поступок продиктован религиозными соображениями.

"Герой, что тут скажешь. Печально, что для этого понадобился иностранец. В хоккее много американцев, но мы видим, что никто из них и слова не сказал об этом. Что стало с их самоуважением?", — задался вопросом Такер.

Когда матч с "Анахаймом" завершился, Торторелла подчеркнул, что уважает решение Проворова и не считает, что есть повод убирать его в запас. Вместе с тем хоккеисту пришлось столкнуться с травлей в соцсетях, что заставило его отключить комментарии под своими постами.