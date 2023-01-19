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19 января, 18:49

Кинокритик счёл двоякими критерии РКН для определения ЛГБТ-пропаганды

Кинокритик Шнейдеров прокомментировал разъяснение РКН о пропаганде ЛГБТ

Разъяснение Роскомнадзора о том, что считать пропагандой ЛГБТ, можно истолковать двояко. Такое недопустимо, считает кинокритик Давид Шнейдеров. Он подчеркнул, что любой закон хорош, если он выполним, но в данном случае есть определённые сомнения.

"Я не понимаю слов "положительная оценка" (персонажа/личности, относящегося к ЛГБТ – Прим. Лайфа). Сказать, что Оскар Уайльд великий писатель, но гомосексуалист — это положительная оценка? Элтон Джон, Фредди Меркьюри?" — задался вопросом эксперт в беседе с Лайфом.

Кинокритик предположил, что теперь будет невозможно любое упоминание ориентации какого-либо человека в соседстве с тем, что он был великой личностью. При этом он отметил, что герой в фильме "Горбатая гора", который внесли в список "запрещённых", глубоко несчастен и заканчивает жизнь самоубийством.

"Если уж так, нужно "Игру престолов" вообще запрещать — и книги, и сериал. Потому что там эти сцены, откровенные, просто на каждом шагу", — заключил эксперт.

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Ранее Лайф писал о том, что Роскомнадзор подготовил список фильмов и сериалов, в которых есть пропаганда ЛГБТ. Среди них — "Назови меня своим именем", "Горбатая гора", а также некоторые серии сериала "Будет больно".

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Горбатая гора / Кинопоиск

Ольга Годуненко

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